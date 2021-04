Zo veel winkels verdwenen in jouw gemeente; aantal in Grave en Duiven groeit juist sterkste van heel Nederland

Grave is met 12 procent meer winkels op 1 januari 2020 ten opzichte van een jaar eerder de grootste stijger van 't land. Echter, het aantal winkels (4,5) per 1000 inwoners is niet echt groot. Ter vergelijking: het aantal is in grote steden als Arnhem (5,3) en Nijmegen (4,3) niet veel anders. In Winterswijk hebben ze relatief veel fysieke winkels. 7,3 per 1000 inwoners. Daar nam het aantal wel met 1,4 procent af.