‘Dat kan dus nooit’ zei mijn man, toen hij zag hoe de jongeman zich vastlijmde op de tafel bij Beau

Column Hanneke Hendrix Hoe je een miljoen wint

Vroeger kocht ik met mijn beste vriend nog wel eens een kraskaart bij de Coop in de Molenpoort in Nijmegen. Nooit echt een glamoureuze bezigheid, maar als we dan naar De Deut liepen voor een koffie hadden we het er over: wat we zouden kopen van de miljoenen die we zouden winnen.

15 oktober