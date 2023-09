De meeste mensen zijn geen oplichters, de meeste mensen hebben gewoon een baan op een kantoor

Column Vroeger hadden we thuis één Fiat Panda, met de achterbank plat kon daar een hele hoop in

Het is half elf in de avond en we staan naast de nieuwe elektrische auto die al tien minuten aan het joelen is. Het alarm van het ding is oorverdovend. Een sirene gecombineerd met een claxon. De buurvrouw staat op de oprit en roept iets.