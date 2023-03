Een gesprek met dochter over woningnood en of God bestaat

column Tijdens de Vierdaagse dondert er zo ongeveer elke dag wel iemand het keldergat in

Toen ik bij Café In de Blaauwe Hand, het oudste café van Nijmegen, werkte viel er eigenlijk nooit iemand van de trap naar de kelder. Dat mag een wonder heten, want de trap is steil en de krukken van tafel 3 staan vlak bij het trapgat. Toch ging het nooit mis, tenminste: op normale dagen. Want tijdens de Vierdaagse donderde er zo ongeveer elke dag wel iemand het keldergat in.