Er is altijd iemand aan wie de kosmos een nog grotere hekel heeft

column hanneke hendrix Waar haal je de tijd vandaan om er een affaire op na te houden?

,,Wat heb je nou weer gedaan?”, zeg ik tegen vriendin F. als ik haar nieuwe huis binnenstap. Prima huis, dat moet gezegd: keuken, tafel, bank, een aparte slaapkamer. Precies het huis waar we naar verlangden toen we vrienden werden, toen we zo halverwege de twintig waren. Ware het niet dat we nu in de veertig zijn.

28 november