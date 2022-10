Hoe je een miljoen wint

Column Hanneke Hendrix Ik zou een heel oenige overvaller zijn: ik krijg nog geen verpakking open, laat staan een kassa

Ik sta met K. onder het overkappinkje van een tankstation, ieder een bekertje koffie in de hand. Het hoost. Het waait. We zijn op weg naar een klus. We staan daar, half in de regen, want we zijn te vroeg. En parkeren in Amsterdam is - ik weet ook niet hoe dat kan met de prijzen langs de snelweg - nog altijd stukken duurder dan een naar vanille ruikende emmer koffie uit de koffiemachine.

30 januari