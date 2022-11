Ik ga het nu echt doen, een dekbedovertrek bestellen van Mariëlle Tweebeeke

Ooit, toen de dochter nog een baby was, raakte ik een keer verwikkeld in een ruzie over dekbedovertrekken met een vriendin van een vriendin, die trots vertelde over een astronautendekbed dat ze voor haar zoon had gekocht en een prinsessendekbed voor haar dochter.



,,Hoezo geen astronaut voor je dochter?”, vroeg ik toen, waarna de hele kringzitverjaardag me aankeek alsof ik ineens zomaar in operagezang was uitgebarsten. U kent het misschien wel: een beetje glimlachend, ongemakkelijk en niet-begrijpend knikkend.