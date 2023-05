Ik heb last van omgekeerde fomo: ik ben helemaal niet bang om iets te missen

Column Hanneke Hendrix Na het concert hebben we het over het weer, over het werk, over de kinderen. Niet net als vroeger, maar wel een beetje

,,De hele wereld gaat eraan. Echt hoor”, zegt die ene van vroeger, nadat ie even kort vroeg hoe het met ons was. Paul en ik kijken hem aan en we lachen, maar dan merken we dat hij geen grapje maakt.