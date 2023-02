Ik stond daar in die rij en ik ergerde me mateloos. Aan die Miracle Morning mensen, aan mezelf

column hanneke hendrix Het leven is doorgaans een tranendal, maar met vastelao­vend ben je allemaal samen

Omdat de oppas corona heeft, gaan de echtgenoot en ik deze week geen carnaval vieren. Of vastelaovend, zoals we in Venlo zeggen. Ik stond op straat te praten met K., die een dochter in de klas van mijn dochter heeft en die zei: ,,Dan kom je toch gewoon in Bergharen carnaval vieren?”

27 februari