Ik weet niet of ik anders was geworden als mijn broers me gewoon naar de New Kids On The Block hadden laten luisteren

Sinds struin ik Marktplaats af, op zoek naar mixtapes die toch nooit meer terugkomen. De broers maakten vroeger altijd verzamelbandjes voor me, een serie die ze standaard Heatest Grits noemden. De traditie van het maken van mixtapes voor de kleine zus begon toen ze gezamenlijk besloten mijn kamer te bestormen. Ik zat aan mijn bureau naast mijn cassetterecorder en luisterde naar Step by Step van New Kids On The Block. ,,Goed Hannie’’, riep mijn ene broer. ,,We doen het niet graag, maar het is dus afgelopen met die onzin!’’