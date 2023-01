In geen enkel boek over Pippi Langkous staat: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’

Column Hanneke Hendrix Op kamp op een nerdenfes­ti­val in Potsdam met de criticus, zo voelt het tenminste

Ik ben weer op kamp. Ik ben 41 en ik ben weer op kamp. In Potsdam. Tenminste, zo voelt het. Elk jaar vindt er in Berlijn, Potsdam een Europees omroepfestival plaats, een echt nerdenfestival. Ik zit in de hoorspelgroep, want we zijn genomineerd met de spannende podcast Wraak. Derhalve deel ik ook mijn tent, of wacht, ja, nee, appartement met Karin, de schrijver.

17 oktober