In M&M’s zitten tenminste nog pinda’s, en pinda’s zijn peulvruchten, en peulvruchten zijn heel erg gezond

De technicus en ik zitten in de hoorspelkantine en we kijken naar de hippe jonge mensen die met veel kabaal voorbijlopen. We zuchten.



Nu zijn we zelf heus niet ontzettend oud, maar aan het gekraak van onze knieën te horen toen we aan tafel gingen zitten, zijn we in elk geval niet meer heel erg jong. Plus: we zijn allebei op dieet, natuurlijk, want vroeger konden we allebei eten wat we wilden, maar nu tegenwoordig blablabla. U kent het wel.