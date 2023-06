Ineens viel alles van de laatste twintig jaar op zijn plaats: Glory Days, Vergane Glorie

columnOoit hadden we een beetje een sneue man aan de bar, d’n Lee en ik. Hij viel in de categorie ‘vergane glorie’, zoals we dat soort altijd in De Blaauwe Hand noemden. Ooit knap en jong en snel en wild, maar nu niet meer, en dat kon iedereen zien.

Alleen zo’n persoon in kwestie had overduidelijk zelf die aftakeling nog niet opgemerkt. Hoe dan ook, Meneertje Vergane Glorie probeerde meteen d’n Lee te versieren, wat niet gek was: want d’n Lee en ik waren toen nog wel knap en jong en snel en wild.

,,Als ik ooit met je zou gaan trouwen, dan zong ik Thunder Road voor je op onze bruiloft,” zei hij stoer boven zijn fluitje.

,,Thunder Road?” zei d’n Lee. ,,Van Bruce Springsteen?”

D’n Lee is namelijk de grootste Springsteenfan die ik ken. Vergane Glorie knikte hoopvol.

,,You ain’t a beauty, but hey, you’re alright?” zei d’n Lee bits. ,,Heb je nooit naar de tekst geluisterd? Ga je dat dan zingen? Op míjn bruiloft?”

Hij dronk zijn biertje op en droop af.

Gisteren togen we dus naar Bruce Springsteen die in Düsseldorf in een betonnen stadion optrad: d’n Lee en ik en onze echtgenoten. Net zoals we vaker deden, voor we kinderen hadden en koophuizen. We zaten helemaal bovenin, de aller- allerlaatste rij. Evengoed zou The Boss The Boss niet zijn, als hij binnen een half uurtje niet ook de allerachterste rij meekreeg. De eerste helft van de show was ingetogen, met sommige liedjes ondertiteld en zelfs een speech halverwege, die ook ondertiteld was. Over dat je in het moment moet leven, dat het leven zo aan je voorbijgaat en de tijd zo snel.

D’n Lee en ik vielen elkaar huilend in de armen en zongen, nee, schreeuw­den

En ineens zei d’n Lee geschrokken: ,,O nee. Hij is afscheid aan het nemen. Misschien is dit wel de laatste tour.”

We keken naar The Boss, en ineens zagen we hoe oud hij was.

De tweede helft van de show speelde hij alle hits, en toen kwam Thunder Road voorbij. D’n Lee en ik vielen elkaar huilend in de armen en zongen, nee, schreeuwden: ‘So you’re scared and you’re thinking that maybe we ain’t that young anymore? Show a little faith there’s magic in the night. You ain’t a beauty but hey you’re alright, and that’s alright with me.’

Ineens viel alles van de laatste twintig jaar op zijn plaats: Glory Days, Vergane Glorie, leven in het nu en dan zeggen: but hey, you’re alright. En zo huilde het halve stadion met ons mee. Maar d’n Lee, die huilde het hardst. Zoals het hoort, bij de echte Bruce Springsteenfan.

