Mensen die aan een signeertafel komen vertellen welke stukken ze uit je boek héél anders hadden geschreven

Toen ik net begon met schrijven, fantaseerde ik altijd over het Boekenbal. Maar toen ik daar eenmaal een paar keer was geweest, begonnen die fantasieën te veranderen. Dan stelde ik me voor dat het bier op was. Ik zou dan als een superheld in mijn galajurk over de bar springen en dan alle problemen oplossen en dan zou iedereen klappen als de tap weer begon te stromen. Maar goed. Ik ben geen barvrouw meer. Ik ben schrijver.