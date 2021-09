Mijn passie? Wat ik het liefst doe is op de bank liggen en eten

Ik vertel wel eens tegen mijn studenten dat er feitelijk niets verandert als je eenmaal student-af bent. Ja, je hebt wel wat meer dringende verantwoordelijkheden: je kunt je kind van 5 nu eenmaal niet af-appen met de mededeling dat je zogenaamd ziek bent en dat-ie zelf maar naar school moet zien te komen. En die auto moet ook naar de keuring en hypotheek moet worden betaald, maar verder... Who are we kidding? Iedereen wil toch het diepst in zijn of heur hart de hele dag op de bank liggen?