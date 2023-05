Misschien kunnen we Moederdag dit jaar gewoon vergeten?

column hanneke hendrix Was het soms maar zo simpel, als een televisie die je alleen maar even in de kelder hoeft te zetten om alle problemen op te lossen

Ik ben televisieverslaafd. Ik zal het maar meteen zeggen. Ooit, toen ik mijn eerste boek uitbracht, vroeg iemand of het niet heerlijk was dat ‘je nu van je passie je beroep hebt kunnen maken’ en toen heb ik geantwoord: ,,Mijn passie is met de tv aan op de bank liggen en dan eten. Dat is heel wat anders.” Dus ja.