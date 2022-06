Na het concert hebben we het over het weer, over het werk, over de kinderen. Niet net als vroeger, maar wel een beetje

We staan in Doornroosje te wachten tot het concert van The Lemonheads begint. We zijn elkaar zojuist allemaal per toeval tegengekomen. Ik had met mijn broer afgesproken, maar ineens was daar Maus, was daar Harold, was daar mijn neef en was daar Paul met zijn broer, maar dus ook íedereen die vijftien jaar geleden op zaterdag in Merleyn stond te dansen. Iedereen. Het lijkt wel alsof we terug in de tijd zijn geworpen, maar dan met een ouwe kop.