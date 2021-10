Op kamp op een nerdenfestival in Potsdam met de criticus, zo voelt het tenminste

Iedereen die genomineerd is, moet ook in de jury. Dus een week lang luisteren en bespreken we élke dag met een zaal vol hoorspelmakers van half tien tot half acht bijna aan één stuk audiodrama.

De samenstelling is precies zoals je je een internationaal zomerkamp zou voorstellen. Even een greep uit de zaal: de juf is een strenge Engelse, er zijn twee dronken Belgen, een Fransman die steeds gechoqueerd is over het eten, een melancholische Serviër, een hartstochtelijke Kroaat, een Scandinaviër die alleen maar slimme dingen zegt, ik: de luidruchtige en veel te directe Nederlander, en, als laatste: de Duitse criticus. Elke dag zitten we met elkaar in een zaal en bespreken we elkaars werk.