Ouder worden begint met kreunen en steunen als je iets uit de pannenkast moet pakken

We zitten in de hoorspelstudio de opbrengst van de dag te monteren, wat soms een eindeloze herhaling van dezelfde zin is, om zo te kunnen kiezen welke take in de eindmontage komt. Als kind zeiden we wel eens voor de grap honderd keer hetzelfde woord, zodat een heel normaal woord ineens heel raar ging klinken. Daar lijkt deze exercitie een beetje op, maar dan met steengoeie acteurs in plaats van met Pim van de Pasch.