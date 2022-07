Volgens mij heb ik ook nog wel eens een tomaat naar Lubbers gegooid, maar ik heb daar geen actieve herinnering aan

Column Hanneke Hendrix De ontplofte mondkapjes­baard te lijf gaan met de houten kam. Ik ga even in winter­slaap

,,Ik ben dus al mijn mondkapjes kwijt.” ,,Ja, ik was ook al aan het zoeken.” ,,Ik had echt heel mooie. Met bloemen. Zwart. Ergens vond ik het ook wel fijn: een mondkapje. Dan ziet niemand in de supermarkt dat je nog allemaal slaapvouwen in je gezicht hebt. Of dat je nog appelstroop op je wangen hebt. Een flitsend mondkapje leidt af van de wallen onder je ogen. Heel handig.”

7 november