Waar haal je de tijd vandaan om er een affaire op na te houden?

column Hanneke Hendrix Mijn passie? Wat ik het liefst doe is op de bank liggen en eten

,,Er is geen water”, roept de man vanuit de badkamer. ,,Ga weg’’, roep ik halfslapend terug. Ik kan me er altijd over verbazen hoe ik twee persoonlijkheden heb: de persoon die ’s avonds (te laat) in bed stapt en monter de wekker om zes uur zet omdat er nog een deadline gehaald moet worden, en de persoon die ’s ochtends de wekker uitslaat en met een duivels galmende lach de avond-Hendrix uitlacht om weer verder te slapen.

19 september