We zouden een betonnen platen-tuin de Monutatuin moeten gaan noemen

column hanneke Hendrix Die mevrouw zit daar elke dag wel een paar keer. Woont ze hier?

Er is een film van Hitchcock, waarin James Stewart met een gebroken been in een rolstoel zit en aan zijn appartement gekluisterd is. Er is een hittegolf aan de hand en hij doet eigenlijk de hele dag niks anders dan uit het raam kijken, naar de andere mensen, in de appartementen aan de andere kant van de binnentuin.

20 februari