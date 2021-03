De asbestberg groeit, en niemand durft zich te branden aan een oplossing

Rundvlees 'van langs de Rijn’ mogelijk besmet en uit de schappen gehaald

17 januari ARNHEM - Vlees van koeien die hebben gegraasd in de uiterwaarden van de Rijn in Arnhem is mogelijk besmet met dioxine. Het vlees dat via de stadsboerderijen Presikhaaf en Korenmaat is verkocht, wordt daarom teruggeroepen.