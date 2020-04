De batterijstress van Jan Jaap van der Wal brengt mij niet op andere gedachten

columnTerwijl verslaggever Leo van Raaij komend jaar gaat onderzoeken hoe schoon of vervuild Oost-Nederland is, tuft hij zelf in een ‘vieze’ diesel rond. Wat zijn de alternatieven als je geen Tesla kan kopen? Volg Leo’s zoektocht in onze column.

De beste manier om jezelf in deze periode te dwingen thuis te blijven is: koop een elektrische auto. Aldus grapte zaterdagavond cabaretier Jan Jaap van der Wal in het programma ‘Dit was het Nieuws’.



Als Nederbelg, die geregeld langere afstanden rijdt in zijn elektrische auto, ervaart hij een enorme stress als gevolg van het constant in de gaten moeten houden van zijn batterijvoorraad. Want leeg is leeg en er denk maar niet dat je dan even een tankje kWh kan halen.



De batterijstatus van zijn auto ontwikkelde zich bij hem tot een zodanige obsessie, dat hij zijn panelleden uitdaagde een willekeurige plaats in Nederland te noemen en dan kon hij ogenblikkelijk vertellen of die plek ook binnen de actieradius van zijn vehikel viel.

Het was grappig en herkenbaar tegelijk. Niet voor mij, want ik heb (nog) geen elektrische auto. Wel voor een lezer die mij al na mijn eerste column een even treurige als hilarische mail stuurde. Het ging om iemand die voor zijn werk een elektrische auto mocht uitkiezen.



Het werd geen Tesla, dat was iets te gortig voor zijn baas, maar een Hyundai Ioniq. Nadeel: de Ioniq had in de winter een actieradius van 150 kilometer.



Nu moest deze lezer ook af en toe naar België voor zijn werk, en dat ging zomaar niet. Sterker: het vereiste een zodanig perfecte planning en dat dit de arme batterijrijder geestelijk dreigde op te breken. Een keer reed hij naar Parijs en deed daar 13 uren over. Inclusief sleepwagen. De stress sloeg zódanig bij hem toe, dat hij bij de ARBO-arts terechtkwam. Daarna mocht hij een andere auto uitzoeken.

‘Hoe vaak rijdt u dan écht lange afstanden?’

Of Jan Jaap van der Wal in een Hyundai Ioniq rijdt, weet ik niet. Wel dat hij aan dezelfde batterijstress lijdt, daarom zaterdag zijn eigen ARBO-arts speelde en en passant iederéén een elektrische auto ontraadde.



Wat de 1,1 miljoen kijkers naar Dit was het Nieuws van zaterdagavond doen weet ik niet, maar ik was niet van plan zijn advies blindelings op te volgen.



Overigens luister ik ook niet slaafs naar het verkooppraatje in showroom, wanneer het over de actieradius van een elektrische auto gaat: „Hoe vaak rijdt u dan écht lange afstanden, mijnheer?’’ Nou, niet zo heel vaak, inderdaad. Maar áls ik wat verder wil rijden, dan wil ik dat sowieso zonder stress kunnen en het liefst zonder nadenken over een route- en laadstrategie.



Dat betekent dat ik relatief hoge eisen stel aan de reikwijdte van mijn toekomstige elektrische auto. Bijna 1000 kilometer zoals nu met mijn vieze Ford Focus hoeft niet. Maar rond de 400 kilometer zou wel fijn zijn.

Het Schone Oosten onderzoekt hoe vervuild of schoon Oost-Nederland is

Mail tips en reacties naar hetschoneoosten@dpgmedia.nl of bel/WhatsApp ons via nummer 0625008597. Volg het Schone Oosten ook op Twitter en like onze Facebookpagina.