De overwegingen voor de aanschaf van een elektrische auto lopen nu op koffiedik

Ik wil het niet, maar de statistiek toont het onverbiddelijk aan : mijn gedachten lopen goeddeels synchroon met die van de grote massa. Ik vraag mij af of het nog zinvol is überhaupt nog een nieuwe auto aan te schaffen en ik lees dat de autoverkopen met 78% inzakken. Huize Van Raaij overweegt één auto uit motorrijtuigenbelasting te halen en media melden dat meer dan 20% van de taxichauffeurs hun auto schorsen.

Maar een auto schaf je aan voor járen, zult u zeggen. En dan is corona wel een keer overgewaaid, neemt het oude leven weer zijn loop. Dat was inderdaad mijn overtuiging, maar intussen valt bij menig werknemer een enquête over thuiswerken op de digitale deurmat. Beslist is er nog niets, maar ik krijg de stellige indruk dat corona het besef heeft doen indalen dat veel werk in ieder geval deels ook uitstekend vanuit huis kan. Zoals het maken van een krant. Morrelen aan die conclusie is lastig: er verschenen na de ‘intelligente lockdown’ gewoon dagbladen en veel, heel veel verhalen op de diverse nieuwswebsites. En goede verhalen ook.