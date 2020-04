Dubbel betalen voor laden op de leegste parkeerplaats van de stad

ColumnTerwijl verslaggever Leo van Raaij komend jaar gaat onderzoeken hoe schoon of vervuild Oost-Nederland is, tuft hij zelf in een ‘vieze’ diesel rond. Wat zijn de alternatieven als je geen Tesla kan kopen? Volg Leo’s zoektocht in onze column.

Op de openbare parkeerplaats schuin voor ons huis staat sporadisch een auto. Dat heeft niets met corona te maken. Ondanks de gunstige ligging ten opzicht van het stadscentrum is er sowieso weinig belangstelling daar tegen betaling van een luttel bedrag een uurtje de auto te stallen.



De weg waaraan wij wonen daarentegen, waar je een uurtje vrij mag parkeren, staat wel vol met auto’s: net als die van mij zijn ze van thuiswerkende straatgenoten met een parkeervergunning.



Er staat niet één elektrische auto in de straat. Daar let ik tegenwoordig op. Kijk onbeschaamd van achteren onder het koetswerk, of daar soms een uitlaat zit. Die zit er, altijd. Ook onder de enige hybride die de straat telt.



De behoefte aan privé-laadpalen is dus beperkt. Beter gezegd: die is er eigenlijk gewoon niet. Dat zou ook lastig zijn, want de huizen hebben op een enkele uitzondering na geen oprit.

Quote Ik vind het bijzonder dat een gemeente laadpalen betaalt voor mensen die niet in de gemeente wonen.

De enige optie is een paal in je voortuin, een laaddraad over het trottoir en dan maar hopen dat niet iemand anders daar net zijn auto heeft geparkeerd. Wat dus zomaar kan, want iedereen werkt thuis tegenwoordig. Voor ons huishouden komt daar nog bij dat juist voor óns stukje straat een parkeerverbod geldt. Tot ons genoegen, moet ik zeggen.



Maar ja, ik zoek dus al maanden naar een elektrische auto, waarvan het buitengewoon twijfelachtig is of ik die thuis eigenlijk wel kan opladen. Ik zal vast niet de enige zijn. Sterker: wanneer ons landsbestuur wil dat iedereen elektrisch gaat rijden, ben ik als binnenstadsbewoner met heel velen.



Gelderland en Overijssel zijn nu bezig met het plaatsen van laadpalen. 2250 stuks met twee laadpunten in 43 gemeenten. Waaronder die waarin ik woon. Inderdaad zijn er onlangs twee laadpalen geplaatst. Ik kan ze zien vanuit mijn huis, want ze staan op die parkeerplaats schuin tegenover ons huis.

Quote Het zou mij niet verbazen wanneer de nieuwe laadpalen elders in Overijssel en Gelderland ook komen te staan op openbare (betaald) parkeer­plaat­sen.

Ik vind het bijzonder dat een gemeente laadpalen betaalt voor mensen die niet in de gemeente wonen. Immers, de plekken zijn bedoeld voor auto’s van bezoekers die logischerwijs van ver komen, anders hoef je die batterij niet op te laden. Toch?



Intussen moeten de inwoners van die binnenstad hun eigen sores maar oplossen kennelijk. Het zou mij niet verbazen wanneer de nieuwe laadpalen elders in Overijssel en Gelderland ook komen te staan op openbare (betaald) parkeerplaatsen. Voor bezoekers van ver.



De belangstelling voor die mooie nieuwe laadpalen op 150 meter van ons huis laat intussen te wensen over. De plekken blijven al net zo leeg als al die andere plekken op de leegste parkeerplaats van de stad.



Natuurlijk zou ik dan dáár mijn aanstaande auto kunnen opladen. Plek genoeg. Maar ik beken dat ik niet van plan ben, naast de stroom en mijn bestaande parkeervergunning, ook nog voor een éxtra parkeerplaats te gaan betalen.



Ik zou het niet graag bij die constatering laten, maar helaas zie ik de oplossing nog niet. U misschien?

