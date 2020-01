Een elektrische auto waarin je je kan vertonen, bestaat die eigenlijk wel?

Ik heb mijn nieuwe elektrische auto al uitgezocht. Hij staat in de showroom van Elon Musk en kost ongeveer een ton: model X met vleugeldeuren. Ik zag ’m twee jaar geleden toen ik een weekend in Berlijn was. De showroom was aan de Kurfürstendamm en er stond slechts één auto.



Laat dit even tot u doordringen: een showroom aan de Kurfüstendamm met één auto. Dan weet je, als ‘gewone’ man: die auto is niet voor mij bedoeld. Maar toch kijken. Het was in de tijd dat er verder nog nauwelijks elektrische modellen op de markt waren. Dat is intussen wel anders.



Elk zichzelf respecterend automerk heeft nu minstens één of meer elektrische modellen in het assortiment of komt er dit jaar mee: Honda, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Peugeot, Mazda, Mercedes, Ford, BMW, Citroen, Seat, Opel. Dat zijn ze echt nog niet allemaal en dat heeft natuurlijk een reden.