Eerst wel en nu toch niet zo duurzaam: gejojo met de pelletkachel

Of hij het echt zeker wist, had de kachelverkoper nog aan Louis Rodenstein gevraagd. Een op hout gestookte cv-ketel à 25.000 euro voor een woonhuis had hij nog niet eerder verkocht. Ja, hij wist het zeker. Want: we moeten toch van het gas af, klinkt het steeds?



Vanwege de aardbevingen in Groningen, vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Rodenstein, leraar maatschappijleer en levensbeschouwing, wilde daarom iets doen toen hij drie jaar geleden met zijn gezin verhuisde.



,,Uiteindelijk bleek dit de enige echte oplossing”, vertelt hij in de kelder van zijn woning in Almelo. Hij staat naast een biomassaketel, die gecombineerd met een zonneboiler zorgt voor de verwarming en warm water in keuken en douche. Brandstof hiervoor zijn pellets, kleine blokjes geperst hout.



Het was een forse investering (‘de subsidie van 7000 euro was daarom mooi meegenomen’), maar Rodenstein is zeer tevreden. ,,De verbranding gebeurt geheel automatisch. Het rendement is daardoor hoog. De uitstoot van fijnstof is nihil. Ruiken doe je hem buiten niet.”