Fijnstofspecialist TNO is duidelijk: ‘In elk huis hoort een fijnstofmeter’

Door met z’n allen binnen te gaan zitten proberen we te ontkomen aan het coronavirus. Alleen is de kwaliteit van de lucht in huis vaak belabberd, zoals juist nu blijkt uit een nieuw onderzoek van TNO. Een jaar lang werd in 750 Nederlandse woningen de kwaliteit van binnenklimaat gemeten. Volgens Piet Jacobs, senior-onderzoeker en fijnstofspecialist bij TNO, is die schaalgrootte ongekend. „Dit is het grootste onderzoek dat ik ken, wereldwijd”, aldus Jacobs.