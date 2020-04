Gedraai met subsidie op houtkachels leidt tot gevaarlijke situaties

OPROEP Oproep: wat doet ú met uw asbestdak?

30 maart Asbest wordt al decennialang niet meer toegepast in Nederland, maar het zit nog steeds in veel bouwmaterialen die vóór 1993 gebruikt zijn. Ook veel daken in Gelderland en Overijssel bevatten asbest, het gaat in totaal om miljoenen vierkante meters.