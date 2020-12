Grazers moeten weg uit vervuilde uiterwaarden, stelt SP: ‘Onverantwoord voor de dieren’

‘Onverantwoord’

Naar aanleiding daarvan vraagt de SP in Gelderland nu aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, om met de terreinbeheerders afspraken te maken over verplaatsing van deze dieren naar veilige gebieden.



,,Voor de gezondheid van de grote grazers is het onverantwoord om ze te vestigen op locaties waarvan bekend is dat de bodem is verontreinigd’’, schrijft Carla Claassen van de Socialistische Partij.



Ook wil de SP dat er nader onderzoek komt naar de dieren die grazen in de Loowaard bij Duiven en in Munnikenland bij Slot Loevestein. Uit recent onderzoek van Jelmer Buijs, mede betaald door de provincie, bleek dat hier in de grond relatief veel dioxines zitten.