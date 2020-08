Huizenbezitters laten asbestdak lekker liggen: ‘Ik moet een probleem oplossen dat de overheid heeft veroorzaakt’

Het Schone OostenDEVENTER / NIJMEGEN – Het asbestbeleid van de Rijksoverheid krijgt de wind van voren van particulieren, saneerders en de wetenschap. Sinds het verbod op asbestdaken per 2024 vorig jaar sneuvelde, probeert de overheid particulieren met een asbestdak over te halen tot saneren met een lening. Maar daar lopen de particulieren niet warm voor. Asbestsaneerders zien daardoor hun klussen verdampen.

De prikkel bij particulieren om hun asbestdak te saneren is verdwenen, zeggen critici.Dat blijkt uit een rondgang van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van De Stentor, De Gelderlander en Twentsche Courant Tubantia. ,,Eerst had ik twee ploegen die fulltime asbest weghaalden bij particulieren. Nu heb ik nog maar één particuliere klus in de drie maanden. De omslag kwam een jaar geleden, toen asbest dus niet meer per se van de overheid weg hoefde. Gelukkig gaan de grotere werken bij bedrijven wel door", zegt de Sallandse asbestsaneerder Eerhard Mensink.

Twentse saneerder Mike Roeleveld merkt het ook: ,,Het verdwijnen van het verbod heeft voor diverse annuleringen gezorgd, veel projecten werden op de lange baan geschoven. Dat gaf ons bedrijf vorig jaar een knauw. Nu gaat het wat beter.” Ook asbestbranchevereniging VVTB zag de omslag terug bij haar achterban. Interim-voorzitter Bastiaan Jansen: ,,We zagen direct een scherpe daling in het aantal particuliere klussen. Het trekt bij, maar het aantal klussen is nog niet terug op het oude niveau.”

De dringende reden voor sanering is weggevallen en saneren blijft kostbaar, dus laten de particulieren hun daken in veel gevallen maar zitten. Mensink heeft daar wel begrip voor. ,,Het is niet goedkoop. Je betaalt altijd standaard 1.000 euro aan opstartkosten vanwege alle regels die we moeten volgen, of je nou een compleet dak of een klein vensterbankje wil laten saneren. Het saneren zelf kost meestal ongeveer 20 à 25 euro per vierkante meter.”

Bewoner Jaap-Jan Pethke uit Deventer

Bianca Binnendijk (49) en Jaap-Jan Pethke (55) kochten twee jaar geleden een huis met asbestleien op het dak in Deventer. ,,Het is een fijn huis op een mooie locatie,” vertelt Pethke. ,,Toen we dit huis kochten, moest in 2024 al het asbest van de daken zijn. We hadden gehoord dat er de straat een asbestcomité heeft dat regelmatig praat met overheden om naar een geschikte oplossing voor de buurt te zoeken. Dat heeft ons mede overtuigd om het huis te kopen. Maar toen kwam het plan voor het verbod vorig jaar niet door de Eerste Kamer. Sindsdien staat het stil.”

Het huis ziet er goed onderhouden uit, met nette dakleien die passen bij de bouwstijl van het huis. Toch willen Pethke en Binnendijk graag van het asbest af. Pethke: ,,Dat kan alleen niet zomaar, omdat de daken in onze buurt aan elkaar vastzitten. Als de ene buurman wil saneren, maar de andere niet, gebeurt er niks. En de overheid is nog onduidelijk over wat ze precies wil.”

Pethke en Binnendijk mogen hun dak niet zelf verwijderen, omdat ze asbestleien hebben. Deze dakleien zijn meestal vastgespijkerd aan de constructie in plaats van geschroefd, waardoor de kans op breuk te groot zou zijn. Er moet dus een asbestsaneerder aan te pas komen. “Dat is niet goedkoop,” aldus Pethke.

Markt compleet verdampt

