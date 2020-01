Ik diesel, dus ik ben een viespeuk

Dat ‘vies’ zou kunnen slaan op het uiterlijk van mijn Ford Focus, waar doorgaans een grijze waas over hangt. Alsof ik net terug ben van een stedentrip door Polen. Van de 50 meest vervuilde steden in Europa liggen er 33 in Polen. Gemiddeld ademt een niet-roker in een Zuid-Poolse stad dagelijks even veel kankerverwekkende stoffen in als er in 7 sigaretten zitten. In de winter kan dat gemiddelde pieken vertonen van 14 sigaretten per dag, becijferde website OneWorld laatst.