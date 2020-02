Minister: genoeg gemeenten doen mee met aanpak luchtvervuiling

Lucht voldoet al aan normen

Met de maatregelen in het akkoord is de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030 gehalveerd, zo heeft het RIVM becijferd. ,,Dat doel halen we met de huidige deelnemers. En dat heeft ook effect op de luchtkwaliteit in gemeenten die niet meedoen”, aldus Van Veldhoven.



Toch zou ze graag zien dat meer gemeenten meedoen. ,,Om nog meer gezondheidswinst te behalen.” Die kunnen later dit jaar het akkoord alsnog tekenen.



De animo in het oosten is laag omdat volgens gemeenten de lucht hier al aan de normen voldoet of omdat ze vinden dat ze al genoeg doen om vervuiling te verminderen. Ook wegen de extra kosten soms niet op tegen de voordelen.