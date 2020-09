Opnieuw geblunder met stikstofcijfers wekt grote verbazing: ‘Dit dossier zit nu echt muurvast’

Opmerkelijke rol Rabobank

,,De regeling is weggegooid geld. Maar dan wel vooral richting de Rabobank", zegt Vollenbroek, daarbij verwijzend naar de opmerkelijke rol van deze bank. De Rabobank heeft een forse inbreng gehad in het opstellen van de regeling en heeft hier financieel voordeel van. Voor de ‘warme sanering’ is in totaal bijna een half miljard euro beschikbaar. Daarvan vloeit volgens Investico een bedrag naar de bank in de vorm van afgeloste leningen, dat kan oplopen tot 180 miljoen.