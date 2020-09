Test geslacht paard bewijst: ook te veel dioxine in grazer bij Grindgat Weurt

De test is verricht door Free Nature, eigenaar van de kudde konikpaarden die in het natuurgebied rond de oude zandafgraving leeft. Eerder bleek dat runderen die verderop langs de Waal graasden te veel dioxines in hun vlees hadden. Deze waren ook van Free Nature.

,,We hadden hier al rekening mee gehouden", zegt directeur Roeland Vermeulen van Free Nature over de nieuwste normoverschrijding. ,,Maar het is heel vervelend. Waar komt deze vervuiling vandaan en hoe moet het nu verder?” Volgens deskundigen is de kans zeer groot dat de dioxines afkomstig zijn van rivierslib dat vroeger vervuild is geraakt. Dioxines zijn zeer giftig en breken moeilijk af.

Niet genoeg ruimte

De kuddes van organisaties als Free Nature leven het hele jaar rond in de natuurgebieden. In de herfst worden kuddes kleiner gemaakt door overplaatsing of slacht, zodat er genoeg voedsel overblijft in de winter. Dat wordt nu een probleem. Vermeulen: ,,We hebben niet genoeg ruimte in andere gebieden om ze daar allemaal te laten grazen.”

De NVWA test dieren alleen steekproefsgewijs op dioxines en pcb's. Free Nature verkoopt voorlopig geen vlees uit de uiterwaarden, maar test dieren om het probleem in kaart te brengen. Uit andere, binnendijkse natuurgebieden laat de stichting de oudste grazer testen. Als die schoon is, dan is de rest van de kudde dat ook, is de redenering. In dat geval wordt dit als 'wildernisvlees’ verkocht.