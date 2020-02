Tweede Kamer vindt het te vroeg voor strengere regels houtstook

Dat het politieke draagvlak voor het aanpakken van houtstook ontbreekt, heeft milieuminister Stientje van Veldhoven (D66) juist ingeschat. Alleen de Tweede Kamerleden Eva van Esch van de Partij voor de Dieren en Cem Laçin van de SP kiezen ondubbelzinnig voor een hardere aanpak van houtstook, zo blijkt uit een rondgang van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.

‘Te vrijblijvend’

Andere Kamerfracties gaan niet in op nadrukkelijke adviezen van deskundigen om houtstook aan banden te leggen. Het Schone Lucht Akkoord, waarin de minister met gemeenten en provincies afspraken maakt over het verbeteren van luchtkwaliteit, is volgens Van Esch van de PvdD ‘te vrijblijvend’. Zeker als het gaat over houtstook. „Ik snap dat de minister zegt dat er onvoldoende draagvlak zou zijn om vergaande maatregelen door te voeren, maar soms moet je nou eenmaal pittige besluiten durven nemen. Dat is niet zonder reden, want dit gaat over onze gezondheid. Over die van iedereen. De adviezen die zijn uitgebracht liegen er wat ons betreft niet om. Daarom zijn we zeker van plan hierover de minister te gaan bevragen. Alle adviezen maken duidelijk dat het júist tijd is om het over de aanpak van houtstook te hebben.”

Ook Cem Laçin van de SP vindt de aangekondigde maatregelen in het Schone Lucht Akkoord, zoals het stoppen van de subsidie op pelletkachels en experimenteren met houtrookvrije wijken, onvoldoende. „Er moet meer gebeuren, zoals het ontmoedigen van houtstook, handhaving bij een stookalert en meer mogelijkheden voor gemeenten om in te grijpen. Bij een RIVM-stookalert moeten meldingen door mensen die overlast hebben van houtrook snel opgepakt worden. Nu krijg ik nog vaak berichten dat er na een melding niets gebeurt.”

Te vroeg voor harde aanpak

Volledig scherm Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen (D66). © ANP Als die maatregelen te weinig opleveren, moet er volgens Laçin gekeken worden naar landelijke maatregelen om overlast door houtrook te verminderen. Maar volgens Maurits von Martels (CDA) is het nog te vroeg voor een hardere aanpak, al geeft hij wel een schot voor de boeg: „Wanneer de doelen van het Schone Lucht Akkoord - 50 procent gezondheidswinst - niet gehaald worden, zou je langzaam kunnen toewerken naar strengere regels”, zegt de CDA’er. „Maar vooralsnog zitten we op schema. De luchtkwaliteit is al sterk verbeterd in Nederland.”

Kamerleden bespreken het akkoord op 20 februari, tijdens een zogeheten algemeen overleg over de leefomgeving. Minister Van Veldhoven hoeft die dag niet veel kritische vragen te verwachten van partijgenote Jessica van Eijs (D66). Zij is ronduit positief over het Schone Lucht Akkoord. „Het is goed voor onze luchtkwaliteit en voor de gezondheid”, zegt Van Eijs.

