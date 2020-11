Veertien Gelderse natuurgebieden onder de loep: ‘Er ligt een deken van gif over ons land’

het schone oostenEen mix van schadelijke bestrijdingsmiddelen ligt verspreid over ons hele land. Deze hebben zeer waarschijnlijk een negatief effect op insecten en daarmee op de rest van de natuur. Dat blijkt uit onderzoek - gefinancierd door de provincie - in veertien natuurgebieden in Gelderland.