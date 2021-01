Vieze kachel in de ban, gemeenten pakken voor het eerst houtstook aan: ‘Stop met polariseren’

Het Schone OostenNIJMEGEN - Een groeiend aantal gemeenten wil de overlast door houtkachels, vuurkorven en andere houtstook in woonwijken voor het eerst concreet aanpakken. Over de manier waarop zijn de meningen verdeeld.

De overlast door stokende buren staat steeds meer ter discussie. Dat is mede door de coronacrisis, nu veel mensen thuis werken en ventileren van de woning belangrijk is. Met name mensen met ademhalingsproblemen komen daardoor in de knel. Mondjesmaat komen gemeenten en lokale politici nu met maatregelen en voorstellen om de overlast aan te pakken.

Nijmegen wil met een slooppremie voor oude kachels en een subsidie op een katalysator, gekoppeld aan een stookcursus de overlast en de schadelijke stoffen van houtstook verminderen, zo bleek in september. Arnhem, dat vorig jaar al koos voor een verbod bij overlast, neigt er nu naar de Nijmeegse pilot over te nemen. Dat zegt initiatiefnemer Muriel Simonis, raadslid voor GroenLinks in Arnhem.

Pelletkachels

Doesburg besloot onlangs geen lening meer te verstrekken aan inwoners voor de aanschaf van onder meer zogenoemde pelletkachels. Andere gemeenten, zoals Rheden, gingen Doesburg al voor. In Barneveld pleit collegepartij Pro’98 voor een verbod op houtstook bij windstil en mistig weer. In Venray gaat dit gebeuren, zo besloot vorige maand de gemeenteraad. Collegepartij GroenLinks in Deventer wil ook de gemeentelijke regels aanscherpen.

Groot probleem bij gemeentelijke verboden is tot nog toe de handhaving. Dat bleek vorige maand opnieuw in een uitspraak van de Raad van State in een zaak in Oldenzaal. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn er geen normen om de schadelijkheid van houtrook vast te stellen. Begin dit jaar besloot Enschede daarom al af te zien van eigen regels. Het wachten is op een meetprotocol, waar onderzoeksinstituut TNO aan werkt op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Volledig scherm Wijbrand Pauw heeft onderzoek gedaan naar overlast door houtstook. © Rolf Hensel

Goed leren stoken

Meerdere gemeenten waren al bezig met maatregelen voordat de covid-pandemie uitbrak. Zo bieden Renkum en Rozendaal inwoners cursussen aan om goed te leren stoken met minder overlast. Arnhem en Rheden hebben soortgelijke plannen. Een cursus alleen is overigens onvoldoende, vindt Stichting Houtrookvrij. ,,Alsof de deelnemers daarna geen overlast meer veroorzaken”, zegt voorzitter Pauline Nijenhuis uit Zutphen. ,,Maar het is wel goed voor de bewustwording.”

Verreweg de meeste gemeenten in Oost-Nederland beperken zich tot het aanbieden van informatie en tips over zo schoon mogelijk stoken en de aanpak van overlast. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Die informatie is vaak moeilijk te vinden. Van alle gemeenten in Nederland hebben er 247 (71 procent) helemaal geen informatie over houtstook op hun website staan, zo stelde onlangs stichting Houtrookvrij vast. Gelderland zit daar met 50 procent ruim onder, Overijssel met 80 procent iets boven.