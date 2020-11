Waarom deze parkinsonpatiënten af willen van ‘ziekmakend’ landbouwgif

column De batte­rijstress van Jan Jaap van der Wal brengt mij niet op andere gedachten

13 april Terwijl verslaggever Leo van Raaij komend jaar gaat onderzoeken hoe schoon of vervuild Oost-Nederland is, tuft hij zelf in een ‘vieze’ diesel rond. Wat zijn de alternatieven als je geen Tesla kan kopen? Volg Leo’s zoektocht in onze column.