10.000 euro voor wie de Polo GTI van Autobedrijf Derks terugvindt: ‘Die man moet gestopt’

VIDEO Zeg het maar: wie moet de Nijmeegse Literatuur­prijs winnen? Stemmen kan vanaf vandaag

1 december NIJMEGEN - Wordt het dat ongemakkelijke verhaal over die twee broers? Dat gedicht over Kuthond Kira? Of die melancholische ontmoeting bij het leveren van een pakketje? De Nijmeegse Literatuurprijs wordt over tien dagen uitgereikt, en het publiek bepaalt deels de winnaar. Stemmen kan nu.