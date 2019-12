125 kilo zwaar illegaal vuurwerk en drugslab ontdekt bij woning in Overasselt

updateOVERASSELT - In een loods van een woning aan de Rotsestraat in Overasselt is dinsdag een drugslab ontdekt. Ook is er 125 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. In een andere loods bij de woning vond de politie nog eens een hennepkwekerij.

De kwekerij en het drugslab waren beide niet meer in werking, volgens officier van dienst Ivo Dekker. Hij spreekt van een ‘behoorlijk lab'. Het is het tweede lab in korte tijd. Vlak in de buurt van de boerderij in augustus van dit jaar is ook al een drugslab ontdekt na een uitslaande brand. Een uitslaande brand verraadde destijds het lab.

Routinecontrole

Dit alles werd ontdekt tijdens een routinecontrole van de politie en gemeente. In eerste instantie kwamen zij het lab en de kwekerij op het spoor. Na een ronde over het terrein werd niet veel later ook het vuurwerk gevonden. Om wat voor vuurwerk het precies gaat is niet duidelijk.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen van de brandweer, gespecialiseerd in drugslabs, doet onderzoek op het terrein. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Of de bewoners aanwezig zijn in het huis, is nog niet bekend.

Explosiegevaar

Een gespecialiseerd ontmantelingsbedrijf haalt het zware illegale vuurwerk op. ‘Explosiegevaar', is te lezen op de dozen waarin het vuurwerk zit. Om wat voor vuurwerk het precies gaat, is nog niet bekend.

Omwonenden reageren verbaasd op de ontmanteling. ,,We hebben er nog nooit iets gezien of geroken dat hierop zou kunnen wijzen. Er is niets van gemerkt”, zegt een omwonende. Een postbode laat hetzelfde weten.

Begin dit jaar was er ook al een incident rondom drugs in de straat. In dezelfde straat werden destijds al 25 vaten met drugsafval gevonden. Die vaten lagen verspreid over de weg en de berm, ongeveer de helft ervan was gevuld met een chemische stof. Die stof kwam op de straat terecht, doordat sommige vaten lekten.

Volledig scherm Het illegale vuurwerk wordt opgehaald © Persbureau Heitink