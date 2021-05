34-jarige automobilist uit Heumen rijdt in op politieauto bij wilde achtervolging op A50

Ook in Heumen worden luiers straks wellicht apart ingezameld: eens per maand vuilniswa­gen?

17 april MALDEN - Heumen overweegt serieus om de vuilniswagen straks minder vaak langs de huizen te sturen. Nu worden de zakken met restafval en plastic eens in de twee weken opgehaald door inzamelaar Dar. Dat zou terug kunnen naar één keer per drie, of zelfs één keer per vier weken, denkt verantwoordelijk wethouder René Waas.