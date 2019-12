500 bezwaren, maar Heumen blijft tóch bij voornemen om windmolens te bouwen langs A73

Wat er dan wel anders is? Burgemeester en wethouders willen meer dan voorheen de inwoners betrekken bij de wijze waarop de gemeente energieneutraal (het einddoel is 2050) wil worden. De baten die alternatieve vormen van energie opleveren komen nadrukkelijker ten goede aan inwoners en gemeente.



En er wordt dieper nagedacht over de wijze waarop de op te wekken hoeveelheid energie wordt verkregen uit zon, water of wind. Om dat allemaal in goede banen te leiden is 100.000 euro nodig. Eind komend jaar moet er een definitief plan liggen.