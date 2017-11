74-jarige tegen overvaller in Malden: 'Nou, dan schiet je me maar dood!'

Haar overbuurman neemt het woord over: ,,Misschien heeft het toevallige bezoek van mijn dochter met de kinderen de overbuurvrouw wel gered. Mijn dochter had de auto voor ons huis staan. De auto van de buurvrouw stond op haar oprit bij hun aankomst. De kleinkinderen rennen altijd rond en maken geluid.’’



, Op het moment dat mijn dochter met haar man en kinderen wilde vertrekken, zag ik dat de auto van de buurvrouw - een zwarte Mercedes - niet meer op de oprit stond. We hoorden een geluid vanachter de kelderdeur bij het huis van de buurvrouw. Ik dacht nog: zou er iemand bij haar proberen in te breken. Ik liep erheen en riep naar beneden: wie is daar? Meteen hoorde ik de buurvrouw. Ze riep dat ze was overvallen en opgesloten.’’



Het slachtoffer raakte waarschijnlijk licht gewond toen ze naar binnen werd geduwd en later op het moment dat ze gedwongen de kelderruimte in moest.