A73 naar het zuiden dit weekeinde dicht, extra reistijd 20 minuten

Ouderen durven niet meer naar de winkels, maar Heumen heeft raddraai­ers nu op de korrel

7 november MALDEN - Een groepje jonge Maldenaren, en als zij minderjarig zijn hun ouders, kan binnenkort een brief van burgemeester Marriët Mittendorff in de bus verwachten. Zij zijn in het vizier als jongeren die in het centrum regelmatig voor overlast zorgen.