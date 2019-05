Acht auto's in beslag en 30 mille aan boetes bij grote verkeerscontrole in Malden

Julia’s plan voor kinderboer­de­rij Malden valt in vruchtbare aarde

16 mei MALDEN - Het begint met het idee van de 14-jarige Julia Stellinga: waarom geen kinderboerderij in Malden? Wat volgt is het meedenken van zorgcentrum Malderburch. Of er ooit een kinderboerderij komt in Malden is natuurlijk nog maar de vraag. Maar het idee dat Julia Stellinga bij de gemeente - in het kader van 'Verbeter de buurt'- dropte, is in vruchtbare aarde terechtgekomen.