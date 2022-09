Alles uit de kast voor een minikermis in Heumen: ‘Ons dorp moet een kermis hebben’

Brand in Overasselt veroor­zaakt grote schade aan pand van maairobot­be­drijf: ‘Binnen is echt alles kapot’

OVERASSELT - ‘Het viel gelukkig allemaal mee’, meldde de brandweer maandagavond, nadat de brandblussers snel het vuur hadden geblust dat woedde in een Overasselts maairobotbedrijf. Een dag later ziet eigenaar Erik Angenendt wat anders. ,,Binnen is echt alles kapot.”

23 augustus