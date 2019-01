Als profvoetballer was hij onoverwinnelijk, nu strijdt Hent tegen dementie

Heumen is op zoek naar honderd maatjes tegen bijvoor­beeld eenzaam­heid

17 januari MALDEN - In een jaar tijd moeten in de gemeente Heumen honderd ‘maatjes’ gevonden worden. Mensen die af en toe tijd vrijmaken om even met iemand anders op te trekken. Iemand met een beperking, of iemand die het zat is om altijd alleen te zijn. Nog voor de aftrap woensdagmiddag meldden de eersten zich al. De teller stond aan het einde van de middag op vijftien nieuwe maatjes. Vijf bezoekers meldden zich op zoek naar een maatje.