Arman overleed onverwacht, 21 jaar jong: ‘Ik mis vooral zijn positivisme en vrolijkheid’

Ik mis je,,We waren vorig jaar zomer met zijn tweeën op vakantie in Frankrijk. De ene dag was Arman nog het vrolijke kind dat hij altijd was. De volgende dag is hij in het ziekenhuis overleden. Hij is 21 jaar geworden.

Els Rademacher (58) uit Malden verloor haar zoon Arman, hij overleed vorig jaar onverwacht, op 21-jarige leeftijd. ,,Wat ik heel graag doe, is over Arman praten. Dan is het net alsof hij er nog is.’’

Ik mis niet alleen mijn zoon, maar ook mijn maatje. Want ik deed alles met hem. Dat moest ook wel, want Arman is met een open ruggetje geboren en was tot aan zijn borst verlamd. Als 3-jarige had hij al een klein rolstoeltje.

Die verlamming is zijn dood geworden. Hij kreeg een draai in zijn darmen. Dat kan iedereen overkomen, maar hij had daarvan niets gemerkt. Anders had hij wel gezegd dat hij pijn had. Hij stierf aan een hartstilstand.

Quote Na zijn dood moest ik mij helemaal opnieuw uitvinden. Ik ben nog zoekende. Bijna de hele dag denk ik aan hem